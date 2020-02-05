Патриарха Филарета изгнали из Священного Синода

Под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, на котором было решено прекратить полномочия Почётного Патриарха Филарета как члена Священного Синода.

В заседании приняли участие все члены Синода, кроме самого Филарета, отсутствующего без уважительной причины, сообщается на официальном сайте Православной Церкви Украины.

«Рассмотрев нынешнюю деятельность Почётного Патриарха Филарета и принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, Священный Синод в который раз констатировал, что Почётный Патриарх Филарет остаётся в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией. Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода, несмотря на письменное приглашение, было решено прекратить полномочия Почётного Патриарха Филарета как члена Священного Синода», — говорится в сообщении.

Синод констатировал, что «Почётному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им во внеуставный способ епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими — всё ничтожно».

Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали её предстоятелем митрополита Епифания. На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Однако уже 14 мая патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остаётся в силе патриархом.

29 мая Предстоятель ПЦУ издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения «Украинская православная церковь Киевского патриархата», изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

20 июня бывший Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им «поместный собор» отменил решение о ликвидации УПЦ КП и восстановил её деятельность.

24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри Киевского патриархата.

Фото: ПЦУ