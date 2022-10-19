Православная церковь Украины разрешила праздновать Рождество 25 декабря, если желание изъявят настоятель и громада.

О решении, принятом на заседании Священного Синода Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), сообщает ПЦУ на странице в Facebook.

«Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и есть желание верующих, в качестве исключения разрешить по решению настоятеля и громады 25 декабря 2022 г. совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения . В случае совершения такого богослужения его участники в этот день освобождаются от ограничений поста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для принятия решения стали многочисленные запросы от верующих и продолжающаяся внутри церкви и общества дискуссия. В то же время ПЦУ замечает, что этот шаг позволит изучить «реальные церковные потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений».

Для справки. 7 января православные церкви, а также УГКЦ празднуют Рождество по юлианскому календарю. Римско-католическая церковь, большинство протестантских церквей и православных церквей мира празднуют Рождество 25 декабря.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в январе этого года прогнозировал проведение церковной календарной реформы через десять лет.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречи с Главой и Отцом Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшим Патриархом Святославом, а также Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Фото: ПЦУ

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