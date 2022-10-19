Украина и Молдова обсудили подходы к урегулированию приднестровских проблем

Украина и Молдова обсудили возможные подходы к рассмотрению вопроса приднестровского урегулирования на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится в начале декабря этого года.

Об этом говорилось на встрече в формате видеоконференции специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию Юрия Клименко с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Республики Молдова Олегом Серебряном, сообщает пресс-служба МИД.

«Стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Приднестровском регионе Республики Молдова, текущее состояние переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, отмеченное негативным влиянием российской полномасштабной войны против Украины и возможные подходы к его рассмотрению на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря этого года», — отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве информировали, что внимание также уделялось перспективам урегулирования, в том числе в контексте евроинтеграционных процессов в Республике Молдова.

«Украина остаётся приверженной делу мирного разрешения конфликта с обеспечением при этом суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах её международно признанных границ», — заверили в МИД.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года глава «приднестровского внешнеполитического ведомства» Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России.

Фото: МИД Украины

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