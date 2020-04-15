Нарушитель лишился микроавтобуса из-за пересечения границы вне КПП в Одесчине

Нарушительграницы, гражданин Молдовы, лишился микроавтобуса и получил пятилетний запрет на въезд в Украину.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

«В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали микроавтобус «Форд», который пересёк границу вне пункта пропуска. Транспортным средством нелегально въехал из Молдовы гражданин этой страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что микроавтобус остановили за 50 метров от линии госграницы на дороге между населёнными пунктами Паланка-Удобное.

За незаконное пересечение государственной границы Украины иностранца привлекли к административной ответственности и вынесли решение о запрете ему въезда на территорию нашей страны сроком на 5 лет.

Вернуться в Молдову ему пришлось пешком, ведь транспортное средство таможенные органы изъяли установленным порядком до решения суда, — резюмируют пограничники.

Как сообщала Одесса News, в марте белгород-днестровские пограничники под днищем транспортного средства гражданина Молдовы нашли оборудованные тайники, в которых тот провозил ёмкости со спиртом.

Фото: Госпогранслужба