Зеленский летел в Кишинёв, а приземлился в Одессе

Самолёт Президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишинёве из-за сильного тумана. Его направили в Одессу.

Об этом сообщает «Думская».

Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.

Сейчас в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинёв из Антальи.

В 11:42 украинский борт №1 дозаправился и вылетел в Кишинёв, который уже принимает самолёты.

Кстати. Сегодня Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню независимости Молдовы.

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