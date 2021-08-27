Зеленский летел в Кишинёв, а приземлился в Одессе

Самолёт Президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишинёве из-за сильного тумана. Его направили в Одессу.
Об этом сообщает «Думская».
Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.
Сейчас в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинёв из Антальи.
В 11:42 украинский борт №1 дозаправился и вылетел в Кишинёв, который уже принимает самолёты.
Кстати. Сегодня Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню независимости Молдовы.
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