ДТЭК «Одесские электросети» продолжают ликвидацию последствий непогоды, бушующей в Одесской области с вечера 25 ноября.

По информации энергетической компании, за прошедшие сутки специалисты отремонтировали 102 линии и 822 подстанции, вернули свет для 48 511 семей в 129 населённых пунктах области.

На 9:00 сегодня, 27 ноября, без света остаются 147 895 семей в 340 населённых пунктах Одесской области.

«Чтобы восстановить электроснабжение, наши специалисты уже ремонтируют 218 воздушных линий и 2733 высоковольтных и трансформаторных подстанции», — говорится в сообщении.

Энергетики обратились к своим потребителям, в случае отсутствия света, сообщить им по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90.

Одесса News информировала, что в Одессе из-за непогоды по состоянию на утро 27 ноября зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта.

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»/Facebook, «Одесса. Официально»/Telegram

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