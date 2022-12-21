В Одессе разрабатывается План энергетической безопасности

21 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание по разработке Плана энергетической безопасности.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, обсудить технические вопросы собрались руководители структурных подразделений мэрии, представители энерго-, водо- и теплоснабжающих компаний Одессы.

Отмечается, что работа практически всей критической инфраструктуры города зависит от электроэнергии. Одесса имеет свои особенности энергоснабжения, в том числе определённые внутренние мощности генерации.

«Вместе мы довольно быстро преодолевали последствия прошлых ракетных атак и возвращали одесситам тепло и воду. Но враг продолжает атаковать наши города. И мы должны быть готовы к критической ситуации и разработать чёткий план действий на любой случай», – отметил Геннадий Труханов.

На совещании состоялось обсуждение возможностей увеличения мощностей внутренней генерации и обеспечения критической инфраструктуры города альтернативными источниками электроснабжения.

Как сообщала Одесса News, в декабре Одесса получила от волонтёров 39 генераторов мощностью по 3 киловатта, предназначенных для школ и детских садов.

Фото: «Одесса»

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