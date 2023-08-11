Мэр Одессы встретился с Уполномоченным по правам человека: что обсуждалось

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представительницей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области Марией Поповой.

Как информирует официальный сайт «Одесса» горсовета, в ходе встречи Труханов и Попова обсудили вопросы сотрудничества в области защиты прав человека.

Мария Попова отметила, что после ракетных обстрелов Одессы офис омбудсмана также обратился в ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на разрушение памятников архитектуры, тем самым поддержав город.

«Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо ЮНЕСКО, в частности, призвал рассмотреть вопрос лишения РФ статуса члена ЮНЕСКО и высказал просьбу поспособствовать восстановлению и восстановлению повреждённых памятников истории и культуры, которые признаны частью всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказала Мария Попова.

«Очень благодарен за поддержку и возможность встретиться и пообщаться. Права человека важны в мирное время, а во время войны важность этого направления выросла в разы, поэтому наше сотрудничество должно усиливаться», — сказал Геннадий Труханов.

Также стороны обсудили вопросы прозрачности и доступа граждан к информации во время военного положения в стране.

Как сообщала Одесса News, Миссия ЮНЕСКО готовит всеобъемлющий отчёт об ущербе, нанесённом ракетными ударами всемирному наследию в Одессе, для встречи стран-участниц Гаагской конвенции в декабре 2023 года.

Фото: «Одесса»

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