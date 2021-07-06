В Одессу приехал Министр иностранных дел Грузии

6 июля Одессу посетил Министр иностранных дел Греции господин Никос Дендиас.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации.

Отмечается, что Никос Дендиас встретился с председателем Одесской облгосадминистрации Сергеем Гриневецким, Одесским городским головой Геннадием Трухановым, председателем Одесского областного совета Григорием Диденко. Вместе они осмотрели Греческий парк на склонах Приморского бульвара и знаменитую Потёмкинскую лестницу.

В ходе общения с Никосом Дендиас, председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий отметил, что со времени основания Одессы и до 1920-х годов прошлого века греки составляли одну из крупнейших общин города.

По словам Сергея Гриневецкого, одесские греки всегда вели активную благотворительную деятельность, поэтому не случайно, что первый храм, возведённый в Одессе — это Греческая церковь Святой Троицы. Одно из первых высших учебных заведений — это Греческое коммерческое училище. Многие школы финансово поддерживали греческие предприниматели. Но всех превзошёл многолетний Одесский городской голова Григорий Маразли, который стал самым щедрым меценатом Одессы за всю её историю. Поэтому улица Маразлиевская была названа в честь Григория Григорьевича ещё при его жизни.

«Один из самых известных мэров Одессы — Григорий Маразли, меценат и общественный деятель. Однако история хранит и другие фамилии известных греческих меценатов, торговцев и юристов: Севастопуло, Маврокордато, Родоканаки, Петрококино, Рафтопуло, Горголем, Стамати, Ламбро, Скарлато, Хрисомали, Линардато, Папудова», — сказал Сергей Гриневецкий.

Руководитель области отметил, что Одесскую область официально, на европейском уровне, признано лабораторией межнациональных отношений и Одесская область всегда занимала лидирующие позиции на международной арене.

«Представители ста тридцати трёх различных народов и более сорока конфессий объединили на одесской земле свои судьбы, и это не только духовно обогатило её, но и предоставило неповторимый колорит. Поэтому деятельность греческой общины в нашем регионе не замерла» — отметил председатель Одесской ОГА.

Министра иностранных дел Греческой республики проинформировали, что на деньги греческих меценатов был открыт Греческий парк в Одессе. На Греческой площади установили памятник Григорию Маразли, несмотря на то, что один уже есть на Маразлиевской. В современные дни, одним из самых серьёзных центров по распространению знаний о греческом языке и культуре является Одесский филиал Греческого фонда культуры, на базе которого преподают и распространяют греческий язык, всегда с углублением и ориентацией на вопросы истории и культуры.

«Радует, что наши труды по налаживанию международного сотрудничества не остались незамеченными, они оценены на очень высоком уровне. Об этом свидетельствует сегодняшний приезд в наш город министра иностранных дел Греческой Республики Никоса Дендиаса, который посетил Греческий парк. Приятно, что нам есть что показать в Одессе. И вдвойне приятно, что отношения между нашими странами проявляются в практической плоскости», — прокомментировал встречу Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 25 марта в Одессе отметили 200-летие Независимости Греции.

Фото: ООГА, «Одесса»

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