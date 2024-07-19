Участники еженедельных в Одессе акций протеста «Деньги на ВСУ» встретились с мэром

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился за «круглым столом» с инициативной группой граждан, которые по субботам проводят акции «Деньги на ВСУ».

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Мы неоднократно с вами общались. Каждый из нас многое делает лично, имеет близких на фронте. И я благодарен за вашу позицию. Но я также увидел непонимание бюджетных процессов и законодательных рамок, в которых работают органы местного самоуправления. Поэтому с большим уважением к вам и общему делу, которое мы делаем — помогаем нашим военным, собрал за круглым столом представителей исполнительной и представительной власти, чтобы мы услышали друг друга и нашли общие решения, которые помогут действовать совместно ещё эффективнее», — обратился городской голова к инициативной группе.

Во время встречи заместитель городского головы Светлана Бедрега рассказала о бюджете Одессы и какую часть в нём занимают расходы на поддержку Сил обороны и безопасности и мобилизационные мероприятия. Так, из 11,6 млрд грн плановых показателей свыше 9 млрд грн – это приоритетные и защищённые законом статьи расходов: социально-гуманитарные расходы, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, оплата труда и коммунальных услуг. А из оставшихся около 2 млрд гривен 1,044 млрд грн (53%) направлены именно на помощь военным частям и силовым структурам.

Руководитель Департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов рассказал о городских программах, в рамках которых оказывается помощь военным. Все заявки защитников рассматриваются мэрией мгновенно и согласованы областной военной администрацией. Для ускорения выделения средств из бюджета депутаты собираются на внеочередные сессии.

Члены инициативной группы «Деньги на ВСУ» поделились своими историями и предоставили предложения, которые будут рассмотрены профильными структурами мэрии и по возможности реализованы в соответствии с действующим законодательством.

Известная одесская волонтёр Катя Ножевникова в Facebook сообщает о продолжающихся каждую субботу в Одессе акциях, начавшихся в Одессе ещё летом прошлого года, а «вам, Геннадий Леонидович, наверное, тяжело такое принять, потому что вы живёте в другом измерении», уверена, что подчинённые дезинформируют Труханова по всем острым вопросам ещё с времён антикоронавирусных мероприятий, напомнила о концентраторах кислорода, оказавшихся вместо больниц в домах чиновников.

«С военными было так же и вы не можете не знать, что даже близко не закрыты все военные вопросы. Меняйте советников и проснитесь уже тоже – существовать в иллюзии, что всё вы делаете верно, а вокруг всем заплатили за критику, во время войны уже не комильфо. Речь идёт о существовании страны, нашего города, всех нас», — написала волонтёр.

Фото: «Одесса»

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