В Одессе ликвидирована ещё одна несанкционированная свалка

В Хаджибейском районе Одессы ликвидирована несанкционированная свалка на территории ул. Левитана общей площадью 8 200 кв. метров.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на полигон твёрдых бытовых отходов «Дальницкие карьеры» вывезено более 3 460 куб. строительных и бытовых отходов.

В настоящее время земельный участок приведён в надлежащее санитарное состояние. Это уже вторая несанкционированная свалка, которая была ликвидирована местными властями в течение текущего года.

Одесса News информировала, что депутаты Одесского горсовета в июне 2024 года согласовали разработку проекта землеустройства для отвода земельного участка площадью 4 га коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» под строительство мусоросжигательного завода, который будет производить тепло и электроэнергию.

На территории Одесской области расположены 628 санкционированных свалок общей площадью 1046,32 га.

Фото: «Одесса»

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