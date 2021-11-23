Шторм выбросил миллионы корнеротов в береговую зону «Тузловских лиманов»

После мощного шторма на Чёрном море сильные волны кардинально изменили береговую зону песчаной пересыпи в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», что в Одесской области, выбросив на берег миллионы медуз-корнеротов.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook доктор биологических наук, одесский учёный Иван Русев.

«В некоторых местах исчезли широкие пляжи, а на отдельных участках сформировались новые участки пляжной зоны. Естественно, море собрало и выбросило на пересыпь немало людского мусора, который сотрудникам нацпарка придётся убирать. А наиболее ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой зоне моря, в границах нацпарка, оно выбросило около миллиона медуз — корнеротов», — пишет одесский учёный.

Эколог отмечает, что, как правило, медузы не вовлечены в пищевые цепи природных экосистем моря, т.е их никто не ест, кроме шакалов или ворон.

«Но волновые процессы моря скоро их превратят в биологическую пыль, которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем», — резюмирует Иван Русев.

Одесса News информировала, как в лесной части Национального природного парка «Тузловские лиманы» устанавливали домики для сов.

Фото: Facebook/Иван Русев

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