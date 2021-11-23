Министр Ляшко сообщил, что волна коронавируса в Украине идёт на спад

В Украине волна коронавируса идёт на спад.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 23 ноября, сообщает «ГОРДОН».

«Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада – минус 20% и минус 19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных случаев тоже демонстрирует первые признаки начала спада – от 3% до 6% за последнюю неделю», – сказал он.

Министр отметил, что резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33 500.

Кстати. По состоянию на 23 ноября в Украине подтвердили 3,35 млн случаев COVID-19, умерло 82,3 тыс. человек. Четвёртая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвёртой волны. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Как сообщала Одесса News, Франция находится в начале пятой волны эпидемии коронавируса.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat