В Канаде на каждой продаваемой сигарете будет предупреждение о вреде здоровью

В Канаде объявили, что с 1 августа в стране начнётся поэтапный переход на продажу сигарет, где предупреждение об их вреде для здоровья будет размещено на каждой из них.

Информация опубликована Минздравом Канады, — сообщает издание ГОРДОН.

По словам канадского министра психического здоровья и наркологии Кэролин Беннетт, Канада стала первой страной в мире, которая приняла такое решение.

«Правила вступят в силу 1 августа 2023 года и будут применяться поэтапно, при этом большинство мер на канадском рынке будет принято в течение года. К концу апреля 2024 года розничные продавцы будут продавать табачные изделия на упаковках с новыми сообщениями о вреде для здоровья. Сигареты большого размера будут первыми с индивидуальными предупреждениями о вреде для здоровья и будут продаваться розничными торговцами в Канаде к концу июля 2024 года, а затем – сигареты обычного размера и маленькие сигары с ободочной бумагой и трубками – к концу апреля 2025 года», – говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что новые правила станут частью «постоянных усилий правительства Канады, направленных на то, чтобы помочь курильщикам бросить курить, защитить молодёжь и лиц, не употребляющих табак, от никотиновой зависимости и ещё больше снизить привлекательность табака».

«Употребление табака продолжает убивать 48 тыс. канадцев каждый год», – подчеркнула Беннетт.

Канадская стратегия по борьбе с табаком предусматривает, что к 2035 году употребление табака среди канадцев снизится до уровня менее 5%.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в Украине началась вторая волна антитабачной информационной кампании «No Smoking Friendly. Забота о здоровье — твой вклад в победу Украины», цель которой – защитить право украинцев на бездымный воздух в общественных местах.

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