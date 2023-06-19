Пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи со значительным ухудшением состояния воды в открытых водоёмах и реальной опасностью для здоровья людей.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию в Чёрном море, а также холеровидный вибрион НАГ 1 группы по Хейбергу.

Кроме того, как предупреждает Одесская облвоенадминистрация, в акватории Чёрного моря из-за теракта врага на Каховской ГЭС остаётся угроза взрывоопасных предметов, поэтому жителям региона следует отказаться от прогулок по побережью и рыбалки.

Видео: «Одесса»

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