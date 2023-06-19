От тяжёлых ранений в бою за Украину погиб 24-летний скрипач из Измаила Богдан Михалаки

В больнице от тяжёлых ранений погиб известный скрипач из Измаила Одесской области Богдан Михалаки.

Также парень был спортивным инструктором. В мирной жизни скрипач Богдан Михалаки неоднократно поражал измаильчан и гостей города мастерской игрой на улице Торговой. В мае этого года бойцу должно было исполниться 24 года, — сообщили его близкие и друзья.

С начала российского вторжения в Украину талантливый молодой человек помогал нашим Вооружённым Силам. Вместе со своей девушкой он готовил и отправлял на фронт окопные свечи, а в январе 2023 года Богдан добровольно отправился воевать за Украину.

В апреле во время артиллерийского обстрела россиян под Бахмутом он получил тяжёлые ранения в район шеи и груди, находился на лечении в киевской больнице, но 7 мая сердце бойца не выдержало.

12 мая Измаил простился с Богданом…

Редакция Одесса News искренне соболезнует родным и близким погибшего Героя.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года от тяжёлых огнестрельных ранений, полученных при защите Родины на Донецком направлении, погиб 48-летний житель Болградской громады Одесской области Василий Стоянов.

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Фото: Богдан Михалаки/Instagram, Федерация бодибилдинга и фитнеса Бессарабии

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