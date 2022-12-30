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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Пукай, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Пукай, светлая ему память

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В Килию Одесской области пришло официальное известие о гибели во время выполнения боевого задания 27-летнего жителя города, старшего матроса Олега Пукая.

Он погиб 11 декабря в в Ясиноватском районе Донецкой области во время авиабомбардировки врага, сообщает bessarabiainform.

Защищать Украину от врага Олег вызвался с первых дней полномасштабного вторжения России. Сначала был направлен в Болград, после на Николаев, а позже — в Донецкую область.

У погибшего остались скорбящие мать, отец и сестра.

Килийцы провели Олега в последний путь 24 декабря.


Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Нерубайском простились с Валентином Прокоповым, который погиб под Бахмутом.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Бесарабія INFORM

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