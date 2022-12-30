Дела фронтовые: ВСУ мужественно отражают атаки противника по всем направлениям

Идут триста десятые сутки российского широкомасштабного вторжения. Оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. ВСУ мужественно отражают вражеские атаки по всем фронтовым направлениям.

Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook оперативную информацию о военных действиях в Украине состоянием на 6 утра 30 декабря.

Сообщается, что за прошедшие сутки противник нанёс 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня. Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остаётся.

Отмечается, что противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Весёлое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны из артиллерии районы нескольких населённых пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Также захватчики задействовали для удара армейскую авиацию вблизи Великой Писаревки Сумской области.

На Новопавловском направлении из танков и ствольной артиллерии захватчики били вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новосёлки и Нескучного Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Микильского.

В Запорожском и Херсонском направлениях под огненный шквал попали более 25 населённых пунктов. Среди них — Степное, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Мирное Запорожской области и Берислав, Казацкое, Ивановка, Чернобаевка и Станислав Херсонской области.

Вражеская оперативно-тактическая и армейская авиация действовала в районах Гуляйполя и Степного Запорожской и Новосёлки Херсонской областей.

Авиация Сил обороны в течение прошедшего боевого дня нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.

Как сообщала Одесса News, 29 декабря массированным ракетным ударам подверглись 10 областей Украины, повреждены 28 объектов. Из них 18 – это частные жилые дома, остальные – объекты критической инфраструктуры. В результате обстрелов травмированы 3 мужчин, 1 женщина и 1 ребёнок.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

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