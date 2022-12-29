Россияне выпустили по Украине 69 ракет, 54 — уничтожены ПВО, над Одесской областью — 21

Российские войска в ходе атаки 29 декабря на Украину применили 69 ракет. Силами и средствами ПВО уничтожены 54.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет и зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 по объектам энергетической и критической инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах. Было применено 69 ракет. Силами и средствами ПВО уничтожены 54.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook, «к сожалению, есть определённые повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах», – отметил он.

Министр также отметил, что будут происходить аварийные отключения света, но энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения.

Как сообщала Одесса News, над Одесской областью подразделения Сил обороны сбили 21 вражескую ракету. Есть попадания в один из объектов энергоинфраструктуры

Обломки одной из них попали в жилой дом в селе Степовое Раздельнянского района Одесской области. Спасатели ликвидировали последствия возникшего пожара.

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области опубликовало фото флага с места ракетного удара по Одесской области. «Как олицетворение всех украинцев, немного изуродован, но несгибаем и продолжает крепко стоять на своём месте», — прокомментировали фото спасатели.

Как сказал на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, «что касается массированных ракетных ударов по Украине, то им подверглись 10 областей, повреждены 28 объектов. Из них 18 – это частные жилые дома, остальные – объекты критической инфраструктуры. В результате обстрелов у нас травмированы 3 мужчин, 1 женщина и 1 ребёнок».

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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