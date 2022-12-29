В морских портах обнаружили тайные склады РФ с украинской рудой

Служба безопасности продолжает выявлять и блокировать активы представителей прокремлёвских корпораций, причастных к финансированию войны против Украины.

В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено местонахождение подпольных складов России, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды, сообщила в Facebook пресс-служба СБУ.

Отмечается, что скрытое сырьё обнаружено на территории нескольких морских портов Украины. Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около 2 млрд грн.

Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля Алишера Усманова. После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

По оперативной информации, спрятанное сырьё представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса России для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок.

Однако, сотрудники СБУ сорвали планы Москвы. По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года детективы Бюро экономической безопасности арестовали в Одесской области аптеки сети, владельцами которых являются граждане Российской Федерации.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod