Главком Сырский: Что в действительности происходит на фронте

Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи.

Происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят «из рук в руки» несколько раз в течение суток, что рождает неоднозначное понимание ситуации. Что же происходит на фронте?, — отвечает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком информирует, что на прошедшей неделе тяжёлые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка динамично менялась – в некоторых направлениях враг имел тактический успех, а в некоторых удалось улучшить тактическое положение наших войск.

«В Луганской области противник пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя ставит выйти на административную границу Луганской области. Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении – сёла Стельмаховка и Берестово. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен. Также продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Чёрный Жеребец, успеха не имеет», — описывает ситуацию нафронте Главком.

Александр Сырский информирует, что на Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздолевки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. «Успехов нет, его продвижение на этом направлении остановлено», — ометил Главком.

По словам Сырского, на Краматорском направлении самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также противник пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу «Северский Донец-Донбасс». Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточённые бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырёх бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово.

«Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семёновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник добился определённых тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог», — сообщает Главнокомандующий ВСУ.

Согласно его доклада, украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность.

Главком характеризует обстановку на юге напряжённой. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском – в районах Работиного и Вербового, на Херсонском – всё ещё надеется выбить наши войска из Крынок. Успеха не имеет ни в одном из направлений.

Более того, сообщает Сырский, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига. Также Силам обороны Украины удалось улучшить своё тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

На севере Украины, по информации Главкома, противник продолжает обстрелы приграничных населённых пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведёт диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на севере Украины нет.

«Вместе с тем отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями», — информирует Главком.

Сырский также отметил о продолжении ротации воинских частей «с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей».

«Продолжается подготовка личного состава в учебных центрах, основной упор делается на качество и мастерство во владении оружием. Продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонных рубежей и позициям. Также ведётся работа с партнёрами по скорейшему получению средств поражения, вооружения и военной техники», — резюмирует Александр Сырский.

Одесса News информировала, что российские оккупанты прорвались в посёлок Очеретино в районе Авдеевки Донецкой области и закрепились в определённой части этого населённого пункта. Однако, противник находится под огневым контролем ВСУ, принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда. Идут тяжёлые бои.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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