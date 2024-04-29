29 апреля в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 29 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Cеверными РЭС по таким адресам: просп. Добровольского, 110Б. Работы продлятся до 18:00.

Центральные РЭС: ул. Кропивницкого, 9, 9а, 11, 18/22, Хвойная, 15, пер. Хвойный, 2-27, Солнечная, 7/9, 7/10, пер. Светлый, 3, 5, 7, 7/корп.1, Багрицкого, 1-10, Люстдорфская дорога, 18, 20, 22. Работы до 19:00.

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