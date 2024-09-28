28 сентября часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

Дома некоторых одесситов 28 сентября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: 9-я линия на жилом массиве, 11-18а, 10-я линия на жилом массиве, 4-18, 11-я линия на жилом массиве, 7-16, 12-я линия на жилом массиве, 14-18, Керченская, 101-131, пер. 2-й Керченский, 1-15, Капитана Кузнецова, 92-102. Работы до 19:00.

Южные РЭС: Китобойная, 18-92а, С. Шелухина, 1а-33а, Планетная, 38а, 38б, Черниговская, 2б-8, пер. Климовича (пер. 1-й Александра Невского), 2-8, пер. Чеховского (пер. 2-й Александра Невского), 1-8, пер. Василия Кричевского (пер. 3-й Александра Невского), 2-7а, пер. Павла Чубинского (пер. 4-й Александра Невского), 3-7г, пер. Славы, 4, 7-10. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа.

Энергетики отмечают, что без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики. 6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений света.

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