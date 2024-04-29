В бою за Украину погиб житель Одесской области Валерий Касап, светлая ему память

4 января 2024 года в Болграде Одесской области простились с 50-летним военнослужащим, жителем этого города Валерием Касапом, потерявшем здоровье, воюя за Украину.

Как сообщала Болградская городская община, в 2023 году бойца из-за проблем со здоровьем перевели в запасной состав. Валерий боролся за жизнь, проходя лечение в больницах и госпиталях, однако болезнь, к сожалению, оказалась сильнее: 31 декабря его не стало.

Валерий посвятил военной службе 25 лет жизни. Ещё после окончания Болградской школы №2 вступил в ряды Вооружённых Сил Украины, и после срочной службы решил посвятить себя военному делу: присоединился к рядам пограничников, а параллельно повышал свой профессиональный военный уровень в школе прапорщиков. После начала полномасштабной войны перешёл в подразделение морской пехоты.

Одесса News сообщала, что 25 декабря 2023 года возле населённого пункта Терны Краматорского района Донецкой области погиб 28-летний солдат Виктор Шевелёв.

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Фото: Болградская горобщина

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