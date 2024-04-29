Оружие победы: малогабаритный высокоточный боеприпас GLSDB02

Малогабаритный высокоточный боеприпас GLSDB02 совместного производства Boeing (США) и SAAB (Швеция) находятся на вооружении ВСУ.

Испытания этого боеприпаса завершились в 2023 году. Он характеризуется как «бомба малого диаметра наземного запуска». О его поставке в Украину ещё в январе 2024 года сообщала заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Умная бомба» — это симбиоз двигателя от ракеты М26 и авиационной бомбы GBU-39.

Наведение осуществляется с помощью спутниковой системы позиционирования (GPS), запуск — при помощи систем залпового огня М142 HIMARS.

Особенностью боеприпаса является способность маневрировать на 360 градусов при заходе на цель. Гарантированная дальность поражения — 150 км в направлении выстрела. Точность поражения — 0,5-5 метров.

Одесса News информировала об оружии уничтожения вражеских кораблей — многоцелевых беспилотных катерах Magura V5.

Инфографика: Укринформ

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