Оружие победы: многоцелевой беспилотный катер Magura V5

Спецподразделением Главного управления разведки Минобороны Украины Украины «Group 13» в марте 2024 года был атакован и потоплен патрульный корабль Черноморского флота РФ «Сергей Котов», а в феврале — большой десантный корабль «Цезарь Куников».

Оружием уничтожения этих вражеских кораблей стали многоцелевые беспилотные катера Magura V5.

Эти дроны-камикадзе украинского производства. Их максимальная скорость — 78 км/час, дальность действия — 840 км.

Беспилотный катер длиной 5,5 метров, шириной 1,5 метра и весом до 1 тонны имеет автономность до 60 часов.

Полезная нагрузка — до 320 кг, а боевая — до 200 кг взрывчатки.

Наведение дрона на цель проводится оператором через беспроводную сеть, спутниковую связь или автономно.

Одесса News информировала о боевых характеристиках надводных дронов Sea Baby и Мамай.

Как сообщала Одесса News, по словам Президента Владимира Зеленского, «Украина выиграла битву в Чёрном море, и теперь в этой акватории российский террор больше не царит. Нормальное судоходство возобновляется».

В Украине началось производство дронов-камикадзе под названием «Рубака», которые по своим свойствам похожи на иранские беспилотники Shahed-136.

В декабре 2023 года делегация ВМС Украины во главе с командующим ВМС ВС Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой приняла участие в церемонии объявления об открытии коалиции по развитию морских возможностей Украины.

Инфографика: Укринформ

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