Раскрыты детали уничтожения российского корабля «Цезарь Куников»

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 14 февраля в комментарии «Фактам ICTV» заявил, что большой десантный корабль «Цезарь Куников» вёз груз из Новороссийска (РФ) во временно оккупированный Севастополь (Крым).

Именно во время перехода, отметил начальник ГУР, по БДК был нанесён удар и на переходе был уничтожен пятью надводными беспилотниками Magura V5.

Он добавил, что россияне продолжают спасательную операцию, хотя и не имеют значительных успехов.

«Экипаж составляет 90 человек. Сколько из них удалось спасти – точную цифру сможем сказать немножко позже, поскольку поисково-спасательная операция россиян всё еще продолжается. Они ищут уцелевших, как им кажется. Пока результаты не очень», – отметил Буданов.

Одесса News информировала, что Генеральный штаб Вооружённых сил Украины 14 февраля подтвердил попадание ещё в один российский военный корабль в Крыму — большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников», который в момент поражения находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Инфографика: Факты

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