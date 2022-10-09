В бою за Украину погиб Олег Бунибалт из Одессы, светлая ему память

В ходе российско-украинской войны погиб боец Одесской территориальной обороны Олег Бунибалт.

Об этом сообщили в пресс-службе 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы.

«Стойкий, мужественный, храбрый воин и надёжный побратим. На него всегда можно было рассчитывать во всём», — говорится в сообщении.

Похоронили воина-героя со всеми военными почестями. Проститься пришли родные, близкие и побратимы.

Как сообщала Одесса News, 29 сентября вблизи населённого пункта Березнеговатое Николаевской области погиб защитник из Одесской области главный сержант Шевчук Сергей Анатольевич 1984 года рождения.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126 отдельная бригада теробороны г. Одесса/Facebook

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