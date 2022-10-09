Франция передаст Украине 20 БТР ACMAT Bastion

Франция передаст Украине 20 колёсных БТР-ов ACMAT Bastion.

Об этом сообщают аналитики oryxspioenkop, отслеживающие военную помощь Украине.

ACMAT Bastion — это французский многоцелевой бронетранспортёр французской компании ACMAT. Ныне производят машину две компании — Arquus во Франции и AM General в США. Машина основана на колёсном шасси по формуле 4х4. БТР разработан в 2012 году. За это время его эксплуатировали в разных войнах в Африке и на Ближнем Востоке.

Бронирование машины позволяет защитить экипаж от пуль калибром 7,62 мм и осколков мин.

Как сообщала в октябре 2022 года Одесса News, Испания предоставила 300 тонн военного груза Украине.

Инфографика: Укринформ

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