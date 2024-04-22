В Японии провели церемонию посадки сакур, посвящённую миру в Украине

Японское общество Japan Sakura Foundation провело церемонию посадки сакур в городе Инаваширо, которая в этом году была посвящена миру в Украине.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Дипломат отметил, что Japan Sakura Foundation, отмечающий в этом году 60-летие, в течение 28 лет проводит такие церемонии в живописном городе Инаваширо префектуры Фукушима, темой которых является мир.

«В этом году праздник посадки сакур был посвящён Украине. В нём приняли участие семь членов парламента Японии, мэры городов региона, бизнесмены и меценаты. В честь церемонии в городе установлена специальная стела», — написал Корсунский.

Как сообщала Одесса News, в марте 2024 года правительство Японии передало технику водохозяйственным организациям одесского региона для реконструкции мелиоративных систем.

Фото: Сергей Корсунский/Facebook

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