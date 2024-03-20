Япония передала технику водохозяйственным организациям одесского региона

Правительство Японии передало технику водохозяйственным организациям региона для реконструкция мелиоративных систем Одесской области.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram.

Отмечается, что 19 марта водохозяйственные организации Одесской области получили технику от Правительства Японии в рамках проектов интернациональной технической помощи.

«В качестве грантовой помощи получено 15 единиц техники: экскаваторы, тракторы, бульдозеры. Эта техника поможет восстанавливать объекты государственной мелиоративной инфраструктуры», — написал Олег Кипер.

В Одесской области продолжается реконструкция трёх оросительных систем: Нагорнянской, Ташбунарской и Измаильской.

«Реализация проектов будет способствовать увеличению площадей полива и, соответственно, увеличению объёмов урожая наших аграриев», — резюмирует Олег Кипер.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года в Одессе состоялось заседание Рабочей группы по привлечению технической и технологической поддержки в восстановлении и развитии критической инфраструктуры города Одессы от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Фото: ООГА/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy