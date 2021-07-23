23 июля — торжественное открытие XXXII Летних Олимпийский игр: где смотреть

В пятницу, 23 июля, в столице Японии пройдёт официальная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр.

Торжественное событие на Национальном стадионе в Токио начнётся в 14.00. Официальный транслятор Игр-2020 в Украине телеканал «UA: Первый» начнёт прямой показ в 13.50, а завершит в 18.00, сообщает Укринформ.

Отмечается, что токийская Олимпиада должна была состояться в 2020-м, но из-за пандемии её перенесли на год. При этом название «Олимпиада-2020» организаторы решили оставить.

Из-за роста случаев заражения коронавирусом спортивные сооружения во время Игр в Токио и трёх соседних префектурах — Тиба, Канагава и Сайтама — заполнены не будут. Такое беспрецедентное решение приняли оргкомитет Олимпиады, МОК и городские власти японской столицы. Впрочем, во время церемонии открытия на трибунах 68-тысячного Национального стадиона будут присутствовать представители международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица.

Олимпийские игры-2020 будут продолжаться до 8 августа. Около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран выступят в 33-х видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.

Украину на главном спортивном форуме четырёхлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах). Флаг Украины во время церемонии будут нести олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Украинский флаг уже развевается в Олимпийской деревне. Наша команда разместилась в доме под названием «Порт два» и занимает его верхние четыре этажа — с 14 по 17. На фасаде дома украинцев размещены национальные флаги и символика.

Как сообщала Одесса News, Одессу и Одесскую область на Олимпийских играх представят девять спортсменов в составе сборной команды Украины, в частности: Анастасия Лысенко — тяжёлая атлетика, Ирина Маловичко — стендовая стрельба; Василий Михайлов — вольная борьба; Цотне Рогава — бокс; Анита Серёгина — карате; Анжелика Терлюга — карате; Анастасия Тодорова — гребля на байдарках и каноэ; Элина Свитолина и Даяна Ястремская — теннис.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.