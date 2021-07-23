Вселенский потоп в Одессе отступает, обнажая разрушения и прорехи коммунальных служб

Последствия выпадения в Одессе и области большого количества осадков за несколько ночных часов 22 июля впечатляющие.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, основной штат спасателей Одессы не справлялся с объёмом работы, поэтому было принято решение привлечь в городские подразделения резервный личный состав.

«Начиная с 22 июля, в половине второго ночи, в результате ливня, возникли многочисленные подтопления в Суворовском, Приморском, Малиновском и Киевском районах города (наиболее резонансные: Атамана Головатого, улица Балковская, Радиальная, Шефская, Бабеля, Болгарская, Рихтера, Академика Филатова, Авдеева-Черноморского, Путевая, Бунина, Промышленная, Химическая)», — говорится в сообщении.

По состоянию на 15 часов 22 июля подразделениями ГСЧС было совершено 40 выездов, из них 19 ночью. Эвакуированы и спасены более 30 человек.

Утром, на местном пруду в селе Нерубайском, по улице Центральная, вода вышла из берегов. В результате произошло подтопление 10 частных домовладений. Ориентировочная площадь затопления — 4 га. Для откачки воды работают пожарная насосная станция, мотопомпа, насос от автоцистерны и 7 спасателей.

В настоящее время ситуация остаётся сложной на участке в районе Пересыпь (улица Атамана Головатого и Черноморского казачества (уровень воды достигает от 40 до 90 см)).

Вследствие непогоды обесточены 23 населённых пунктов: Любашевский — 4, Ширяевский — 1, Беляевский — 11, Белгород-Днестровский — 7. Для восстановления энергоснабжения работают 49 бригад, 141 человек и 59 единиц техники.

От ГСЧС для откачки воды работают 15 автоцистерн, 2 пожарно-насосные станции, 6 мотопомп и более 100 спасателей. Ориентировочно откачано 4500 м3 дождевой воды.

Работы продолжаются.

В районе стадиона СКА образовался провал глубиной в несколько метров. Сотрудники «Инфоксводоканала» приступили к ликвидации огромной ямы на Пироговской улице.



Печальная картина и на пляжах: грязь, куски асфальта, размытые дороги, мусор, ужасная вонь канализации по всей Аркадии.



Коммунальной службой проводятся работы по прочистке ливневой канализации. Уровень воды постепенно уменьшается. Как сообщала Одесса News, 22 июля из-за подтопления участков рельсового полотна и падения веток было временно приостановлено движение большинства трамвайных маршрутов.

Фото: Одесса News, Пушкинская, Думская, «Одесса»

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