Одесский кинофестиваль объявил локации и фильм-закрытие

12-й Одесский международный кинофестиваль, который пройдёт с 14 по 21 августа, объявил локации и фильм-закрытие.

Об этом сообщила на пресс-конференции, состоявшейся в Киеве, исполнительный директор Одесского кинофестиваля Анна Мачух, пишет Укринформ.

«В этом году мы приурочили кинофестиваль к празднованию 30-летия Независимости Украины. Именно поэтому у нас будут изменения в программе. Он не будет таким, каким был в предыдущие годы. В этом году у нас конкурс именно национальный, то есть будут только украинские фильмы. Фильмы международные, лучшие фильмы из кинофестивалей будут представлены в гала-премьерах и в программах «Ретро» и «Фестиваль фестивалей», — сказала исполнительный директор Одесского кинофестиваля Анна Мачух.

Относительно локаций она сообщила, что основной площадкой для показов остаются Одесский театр музыкальной комедии им. Водяного, кинотеатр «Родина», в который возвращается секция «Летняя киношкола» с образовательными программами для молодёжи и студентов — мастер-классы, лекции от украинских и международных гостей.

Одесский оперный театр традиционно будет площадкой для церемонии открытия.

«Но в этом году мы решили сделать подарок одесситам и гостям Одессы и провести церемонию закрытия и награждения победителей Одесского кинофестиваля на Потёмкинской лестнице. Таким образом, наши зрители присоединятся к этому праздничному событию, потому что, поскольку конкурс национальный, мы будем награждать только украинские фильмы. После проведения церемонии будет показ фильма Чарли Чаплина «Малыш», снятого 100 лет тому назад. Этот фильм является одной из самых выдающихся работ Чарли Чаплина, который был в нём и сценаристом, и продюсером. Традиционно фильм будет показан в сопровождении Одесского симфонического оркестра», — рассказала Мачух.

Как сообщала Одесса News, гостями фестиваля станут известный актёр Даниэль Брюль и кинопродюсер Мальте Грунерт.