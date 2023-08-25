Одесский художественный музей приглашает на экскурсии и показ фильмов

Одесский Национальный художественный музей приглашает в эти выходные посетить новые выставки современных украинских художников.
В рамках цикла «Языки войны» демонстрируется «Алтарь Небесного Войска» Альбины Ялозы и Kinder Album «Великие луга, обильные травы».
Также во дворике музея покажут две ленты в рамках фестиваля современной культуры “ПОРУЧ”.
26 августа, суббота:
13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);
15:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);
19:00 – кинопоказ «Земля» Александра Довженко (150/200₴);
27 августа, воскресенье:
13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);
14:00 – экскурсия циклом выставок «Языки войны» (150/75₴);
15:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);
19:00 – кинопоказ «Вечер на Ивана Купала» Юрия Ильенко (150/200₴).
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