Одесский художественный музей приглашает на экскурсии и показ фильмов

Одесский Национальный художественный музей приглашает в эти выходные посетить новые выставки современных украинских художников.

В рамках цикла «Языки войны» демонстрируется «Алтарь Небесного Войска» Альбины Ялозы и Kinder Album «Великие луга, обильные травы».

Также во дворике музея покажут две ленты в рамках фестиваля современной культуры “ПОРУЧ”.



26 августа, суббота:

13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

15:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

19:00 – кинопоказ «Земля» Александра Довженко (150/200₴);



27 августа, воскресенье:

13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

14:00 – экскурсия циклом выставок «Языки войны» (150/75₴);

15:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

19:00 – кинопоказ «Вечер на Ивана Купала» Юрия Ильенко (150/200₴).

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