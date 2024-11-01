Шедевры немецкой музыки прозвучат в одесской Кирхе

2 ноября состоится концерт «Шедевры немецкой музыки» в Кафедральном Соборе Святого Павла (Кирха). Это мероприятие проходит в рамках мультикультурных недель в Одессе.

Для вас будет играть оркестр Municipal Concert band под управлением Максимилиана-Марии Джаннетти – известного и талантливого дирижёра из Германии.

В программе концерта вы услышите произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Рихарда Вагнера и других композиторов-классиков.

Духовой оркестр познакомит вас с немецкой музыкальной культурой, являющейся соединением величественной истории и новаторства.

Приходите к 17:00. Вход за донат.

Адрес: ул. Новосельского, 68.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy