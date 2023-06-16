Одесский музей западного и восточного искусства покажет шедевр мастера из Франции

18 июня Одесский музей западного и восточного искусства впервые покажет публике шедевр – картину «Любимый уголок» французского художника Жака Дреза.

Талантливый мастер принадлежал к семье, известной в интеллектуальных кругах Парижа. Он был не только блестящим художником, но и организатором выставок за границей, популяризируя искусство Франции. Достиг большого успеха и уважения, как театральный художник, создав костюмы и декорации к 20 спектаклям, 11 из которых были поставлены на сцене парижской Оперы.

Жак Дреза не ограничивался только театральными постановками, в технике акварели и гуаши он писал многочисленные жанровые сценки, в которых отразилось его увлечение искусством XVIII ст. и культурой Востока, иллюстрировал книги, создавал эскизы ковров, тканей и мебели, расписывал керамику.

Одесский музей на экскурсии-знакомстве с шедевром из своих фондов расскажет о творческом пути Жака Дреза, и поведает историю создания картины.

Приходите к 15:00.

Стоимость билетов 70 грн. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации).

Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

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