Польская СБ пыталась разоружить охрану президента ЮАР, направлявшегося в Киев

В Варшаве служба безопасности аэропорта имени Шопена пыталась разоружить охрану направлявшегося в Украину президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Об этом 16 июня пишет издание ГОРДОН со ссылкой на Daily Maverick.

По данным издания, польская сторона задержала самолёт со 120 служащими сопровождения Рамофосы, запрещая им ввозить в страну оружие. Сотрудники президента ЮАР утверждали, что у них есть все необходимые документы.

Глава охраны президента Уолли Руде обвинил польских чиновников в «расизме и откровенном саботаже» против Южной Африки. На ночном брифинге в аэропорту он рассказал, что самолёт стоит в ангаре и у охраны требуют оригиналы разрешений на оружие, тогда как она может предоставить только копии.

«Они говорят, что у нас нет разрешений. У нас есть разрешения, разница лишь в том, что они говорят, что мы не можем иметь копии разрешений. Посольство здесь напечатало разрешения, потому что они сказали, что здесь нет необходимости в разрешениях. Теперь, внезапно, мы должны иметь оригиналы. Они задерживают нас и ставят под угрозу жизнь нашего президента, потому что мы могли бы быть в Киеве уже сегодня днём», – сказал он.

Daily Maverick отмечает, что из Варшавы самолёт должен был перелететь в Жешув, а оттуда группа собиралась направиться в Украину. Рамафоса с другой частью делегации летел в Польшу через Женеву (Швейцария), встретился в Варшаве с президентом Анджеем Дудой и отправился в Украину.

Одесса News сообщала, что Рамафоса уже находится в Киеве и посетил деоккупированную Бучу. Вместе с другими главами африканских государств и правительств он участвует в миротворческой миссии, которая после Киева должна отправиться в РФ.

Во время визита африканских лидеров страна-агрессор РФ обстреляла Киев ракетами. В МИД Украины российскую атаку назвали сигналом Африке, что РФ хочет больше войны, а не мира.

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