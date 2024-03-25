В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Унгурян, светлая память

Лишь в декабре 2023 года смогли проститься с погибшим в августе 41-летним сапёром Александром Унгуряном, жителем села Серпневое Тарутинской общины Одесской области.

Об этом сообщил в Facebook Тарутинский поселковый совет.

Александр погиб вблизи Бахмута.

Прощание с воином прошло 17 декабря в Черноморске — городе, где жила семья Александра. Его похоронили на Аллее Славы.

Одесса News сообщала о гибели 5 декабря 2023 года на Харьковщине, возле населённого пункта Синьковка Купянского района в бою с российскими захватчиками жителя Белгород-Днетровской общины Одесской области солдата Евгения Михеева.

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