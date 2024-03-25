В Одессе ситуация в энергосистеме остаётся сложной

В Одессе действуют экстренные отключения света – ситуация в энергосистеме остаётся сложной.

«Враг снова нанёс ущерб работе энергосистемы. Из-за ночной атаки из строя вышел один из энергообъектов НЭК Укрэнерго. Как следствие, без света остались жители Пересыпского района», — сообщает на своём официальном сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Отмечается, что благодаря слаженной работе энергетиков через несколько часов удалось возобновить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Однако ситуация остаётся сложной – высоковольтные объекты не могут передать всю необходимую городу мощность.

ДТЭК «Одесские электросети» вынуждены применять экстренные отключения в Одессе и Одесском районе области.

«То есть графики не действуют. Чтобы снизить нагрузку на сеть сегодня весь городской электротранспорт работать не будет, также ограничено электропотребление промышленности. ДТЭК «Одесские электросети» призывает предпринимателей ограничить использование освещения фасадов и вывесок, а бытовых клиентов – пользоваться энергоёмкими приборами поочерёдно, особенно в утренние и вечерние пиковые часы нагрузки», — предупредили в энергокомпании.

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