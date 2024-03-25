Электротранспорт в Одессе 25 марта не работает

25 марта городской электротранспорт в Одессе не работает.

Об этом сообщило в Facebook коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс».

«В связи с отсутствием электроэнергии работа городского электротранспорта прекращена», — говорится в сообщении.

По информации на Telegram-канале «Одесса. Официально», в связи с временной остановкой работы городского электротранспорта с автобусными перевозчиками проработаны вопросы выпуска на линию большего количества подвижного состава, а также увеличение использования на магистральных маршрутах автобусов среднего и большого классов.

Одесса News информировала, что ночью 25 марта враг враг несколькими волнами атаковал дронами типа «Shahed-131/136» из акватории Чёрного моря юг Украины. 4 ударных БпЛА были сбиты в Одесской области. Обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и повлекли за собой пожар, из-за чего была обесточена часть областного центра и близлежащих населённых пунктов. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали. Восстановительные и ремонтные работы продолжаются.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy