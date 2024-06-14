Украина вернула тела ещё 254 военных

14 июня прошла очередная передача тел украинских военных, погибших в результате полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Для передачи родным и захоронения возвращены останки 254 защитников Украины.

В координационном штабе рассказали, что большинство из них (221) воевали на донецком направлении фронта, 25 – на запорожском, четверо – на луганском, еще четверо переданы из моргов на территории РФ.

«ВСУ доставят репатриированные тела и останки в уполномоченные госучреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших», – говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что тела погибших украинцев периодически возвращают по договорённости со страной-оккупантом. Предыдущий раз, в конце мая, Украина вернула тела 212 павших защитников.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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