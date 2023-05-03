Одесский суд рассмотрит дело по обвинению двух жителей в сливе информации о ВСУ

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Одесской области по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооружённых Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что пророссийски настроенный житель Крыжановки совместно со своим приятелем собирали и посылали через мессенджер знакомому гражданину России данные о перемещении, движении и расположении колонны военной техники Вооружённых Сил Украины, которая двигалась из Одессы на передовую.

Отправляя видеозапись военной техники, мужчины отдавали себе отчёт, что собранная ими и переданная информация будет использована врагом в ущерб государственной безопасности Украины.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении супружеской пары, граждан России, по факту шпионажа.

Фото: Одесская облпрокуратура

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