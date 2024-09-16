Ночью 16 сентября над Украиной сбито 53 вражеских дрона

В ночь на 16 сентября противник атаковал Украину ударными БпЛА типа «Shahed-131/136».

С 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 56 ударных БплА, выпущенных из Курска и Ейска РФ, — об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что основным направлением удара была Киевская область.

«Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Ещё три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно, без пострадавших и последствий», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что вечером 14 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Одесскому району, в результате чего есть погибшие и раненые.

Инфографика: ВС ВСУ

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