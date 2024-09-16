Военные моряки уничтожили очередную морскую мину на побережье Одесской области

Военные моряки уничтожили ещё одну морскую мину, вынесенную на побережье в Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Управление коммуникаций Командования Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Отмечается, что «накануне силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую ночью вынесло на побережье».

«Обнаруженный боеприпас был обезврежен пулемётной очередью с соблюдением всех мер безопасности и изоляцией места подрыва», — говорится в сообщении.

В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. При обнаружении таких предметов необходимо уведомить соответствующие службы.

Одесса News информировала, что 29 августа 2024 года силами и средствами ВМС ВС Украины путём контролируемого подрыва была уничтожена очередная морская мина, которую ночью вынесло на побережье Одесской области.

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