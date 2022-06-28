Мэр Херсона Колыхаев отказался сотрудничать с российскими властями

Пресс-cекретарь мэра Херсона уверена, что похищение Игоря Колыхаева российскими военными связано с отказом городского председателя сотрудничать с оккупационными властями.

Об этом Галина Ляшевская написала в Facebook.

«Уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от «новоназначенного» мэра, где тот приглашал его обсудить будущую «организацию взаимодействия» . За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл. Мы все в опасности. Все под ударом. Я опасаюсь за жизнь Игоря Колыхаева», — написала Ляшевская.

Она рассказала, что во вторник утром мэр Херсона Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооружённые росгвардии и, скорее всего, фсб.

Они изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли, написала Ляшевская.

Ранее городской голова заявлял, что верен присяге и поэтому не покинул город.

Для справки. Заместитель мэра Херсона Роман Головня рссказывал в середине марта , что он исполнял свои функции, пока в мэрию не вошли захватчики. 28 марта в херсонском городе Голая Пристань захватчики похитили городского председателя Александра Бабича, его судьба до сих пор неизвестна. Полиция Херсонской области по состоянию на 22 июня открыла 408 уголовных производств о пропаже без вести мирных жителей области, на данный момент известно об освобождении 204 граждан, судьба ещё 204 похищенных неизвестна.

Постоянная представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила, что в Херсонской области российские захватчики удерживают в своих застенках около 600 человек. Также похищенных жителей области вывозят в Крым.

На своей странице в Facebook 22 июня 2022 года Игорь Колыхаев написал: «Я верю в мудрость старого Херсона, видавшего виды и устоявшего. Я знаю и люблю непокорность современного Херсона, отвергающего всё, что ему навязывают. Я верю в счастливое будущее мирного Херсона, собравшего своих херсонцев снова вместе. Дом всегда скучает по своим хозяевам, а родная земля всегда зовёт обратно. Этим летом как никогда холодно… И я надеюсь, что это в последний раз».

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года Херсонский городской голова Игорь Колыхаев получил ответ на своё письмо к руководству страны: как функционировать городу в условиях оккупации и какими должны быть действия органов местного самоуправления в случае захвата власти.

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