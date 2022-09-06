Генерал Ходжес: пришло время Молдове и Украине решить приднестровскую проблему

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что, возможно, пришло время Молдове и Украине совместно решить приднестровскую проблему, поскольку на данный момент Кремль не способен этому помешать.

Как сообщает Укринформ, об этом Ходжес написал в Тwitter.

«Возможно, Украине и Молдове пришло время решить приднестровскую проблему. На данный момент Кремль действительно не может этого остановить. Неужели жители Приднестровья хотят быть прикованными наручниками к трупу, каковым является сегодняшняя Российская Федерация? Есть ли для них надежда на позитивное будущее?» – написал Ходжес.

Кстати, 1 сентября, выступая перед студентами МГИМО в Москве, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова защищать интересы русскоязычного населения Молдовы, и выразил надежду, что власти этой страны «поступят правильно и бросят играть в навязываемые Западом геополитические игры».

Кроме того, Лавров напомнил, что у Молдовы есть Приднестровский регион, на территории которого действует непризнанная «Приднестровская молдавская республика», а также автономное территориальное образование Гагаузия, которое «также претендует на особый статус».

Спикер МИД Украины Олег Николенко обратил внимание, что под таким же ложным предлогом «защиты русскоязычных» РФ напала на Украину. МИД Украины выразил полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы на фоне последних российских заявлений.

МИД Молдовы вызвал временного поверенного в делах РФ из-за этого заявления Лаврова.

Для справки. Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории «Приднестровская молдавская республика» («ПМР») объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашённой республикой тогда начался вооружённый конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введён контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договорённости с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих «миротворцев» из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда «будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы».

21 июля 2022 года в российском МИД заявили, что Молдова неоднократно и якобы без объяснения причин задерживала российских военных, которые направлялись в Приднестровье, и выразили недовольство этим. В МИД Молдовы ответили: случаи неразрешения въезда были, но речь шла не о миротворцах, а об участниках формирования, которое находится на территории страны незаконно.

Как сообщала Одесса News, ещё в марте 2019 года бывший главнокомандующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес сказал, что «если Запад ничего не сделает с аннексией Крыма, вполне возможно, что следующей будет Одесса».

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