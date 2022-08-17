Молдова исключает возможность независимости Приднестровья

Вице-премьер молдавского правительства по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что Молдова исключает возможность предоставления независимости самопровозглашённому Приднестровью, где размещён контингент российских войск.

Об этом сообщает NewsMaker.

«Во-первых, нам нужно понять, что есть Приднестровье, потому что Кишинёв и Тирасполь имеют разные взгляды на географические границы региона. В Тирасполе считают, что Кочиеры, Кошница, Варница и даже Копанка должны быть частью так называемой Приднестровской молдавской республики. Если вы посмотрите на их карты, то увидите, что, по их мнению, не только территории, контролируемые сейчас неконституционными властями Приднестровья, но и ещё восемь населенных пунктов должны стать частью «ПМР», — сказал Серебрян.

Чиновник отметил, что план приднестровской «власти» относительно получения независимости от Молдовы нереалистичен, поскольку это только увеличит уровень напряжённости в регионе.

«Я слышал разные гипотезы о том, что лучше дать им независимость, а они отдадут нам Бендеры, но это нереалистичный план. Это может показаться лёгким решением, но нам не хотелось бы получить по соседству территорию, которая полностью вышла бы из-под контроля. Независимость Приднестровья не может быть решением, потому что приведёт только к большей нестабильности в регионе», – заявил Серебрян.

Тем не менее Серебрян считает, что неразрешённый приднестровский конфликт не помешает европейской интеграции Молдовы. «Это возможно, как с Кипром. Украина сейчас тоже кандидат на вступление в ЕС. В случае левобережья Днестра важно, чего хотят люди. Поэтому так важно изменение менталитета населения. Я недавно говорил в Брюсселе, что мы должны сделать всё возможное, чтобы интеграция ЕС и реинтеграция страны проходили синхронно, параллельно, в том числе при помощи позитивной мотивации граждан», — подчеркнул Серебрян.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России.

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