Одесский дом-музей имени Рериха представляет выставку «Цветы жизни»

До 13 сентября Одесский дом-музей имени Рериха представляет выставку черниговского мастера Владимира Наталушко под названием «Цветы жизни».

Владимир Наталушко преподаёт в Черниговской детской художественной школе, а свой день рождения старается отмечать персональной выставкой. В музее Рериха он проводил «персоналки» в 2010, 2013, 2016, 2017 и 2020 годах. Также в 2016 году состоялась персональная выставка художника в израильском городе Бат-Ям.

Работы автора находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, Франции, США, Израиля, Германии.

На выставке представлены новые натюрморты и городские пейзажи.

«Несмотря на все трагические события нужно созидать и творить, нести позитив, — говорит Владимир. — Потому у меня преобладают цветы, натюрморты».

Адрес: Большая Арнаутская, 47.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod