Что изменится, когда с 2021 года заработают новые правила безвиза с ЕС

С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий — ETIAS. По её правилам, нужно будет получать предварительное разрешение, за которое нужно будет заплатить 7 евро.

Об этом и других важных изменениях в условиях безвизовых поездок в ЕС с 2021 года сообщает Миссия Украины при Евросоюзе в Facebook.

«С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии)», — говорится в сообщении.

Как это будет работать, объясняют в Миссии. «С 2021 года перед поездкой в ​​государства-члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путём подачи онлайн-заявки. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения».

За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, младше 18 и старше 70 лет — бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

Как подчёркивается в сообщении, Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идёт лишь о простом разрешении для поездки. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.

Предварительная авторизация позволит Европейскому Союзу заранее идентифицировать лиц, которые могут представлять угрозу (миграционную или безопасности) и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС, отметили в украинской миссии.

Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, нет ли у государств-членов ЕС предостережений относительно их поездки.